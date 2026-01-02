https://crimea.ria.ru/20260102/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1152157585.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Над Крымом отработала ПВО
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем. Об этом собщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T20:51
2026-01-02T20:51
2026-01-02T21:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем. Об этом собщает Минобороны России.
20:51 02.01.2026 (обновлено: 21:16 02.01.2026)