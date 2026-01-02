Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Над Крымом отработала ПВО
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем. Об этом собщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем. Об этом собщает Минобороны России.
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво, атаки всу на крым
Над Крымом отработала ПВО

Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем

20:51 02.01.2026 (обновлено: 21:16 02.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Азовским морем. Об этом собщает Минобороны России.
"Один украинский беспилотник уничтожили над Крымом с 14:00 до 20:00. Также один дрон ликвидирован над Азовским морем", - говорится в сообщении.
