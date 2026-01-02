https://crimea.ria.ru/20260102/kto-pogib-v-khorlakh---spisok-zhertv-uvelichilsya-1152151759.html

Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился

Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился

Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, на данный момент в списке значатся девять человек. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02

2026-01-02T13:11

2026-01-02T13:18

атака всу на село хорлы в херсонской области

новости сво

херсонская область

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, на данный момент в списке значатся девять человек. Об этом сообщила администрация региона.Список идентифицированных жертв теракта: 1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р. 2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р. 3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р. 4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р. 5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. 6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р. 7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р. 8) Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г.р. 9) Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г.р. По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут также опубликованы администрацией области. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

