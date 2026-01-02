https://crimea.ria.ru/20260102/krymskiy-most-seychas--ochered-prodolzhaet-rasti-1152152581.html
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
На Крымском мосту продолжает расти очередь, по состоянию на 14:00 в пятницу в очереди с обеих сторон находятся 630 транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T14:10
2026-01-02T14:10
2026-01-02T14:10
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
мост
керчь
керченский музей древностей
тамань
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, по состоянию на 14:00 в пятницу в очереди с обеих сторон находятся 630 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 12:00 в очереди с обеих сторон перехода находились около 200 автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, мост, керчь, керченский музей древностей, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас - очередь выросла втрое за два часа