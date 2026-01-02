https://crimea.ria.ru/20260102/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-16-chasov-1152154256.html
Крымский мост сейчас - ситуация на 16 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 16 часов - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 16 часов
На Крымском мосту продолжает расти очередь, по состоянию на 16:00 в пятницу в очереди с обеих сторон находятся 790 транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T16:06
2026-01-02T16:06
2026-01-02T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, по состоянию на 16:00 в пятницу в очереди с обеих сторон находятся 790 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 12:00 в очереди с обеих сторон перехода находились около 200 автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - ситуация на 16 часов
