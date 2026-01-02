https://crimea.ria.ru/20260102/krymskiy-most-seychas---ochered-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1152150902.html

Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза за час

На Крымском мосту продолжает расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 02.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бНа Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

