Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ab159943e8ca4ac8266a1a26d9a3ebc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" планирует в ближайшее время завершить работу по восстановлению доступа в интернет для своих абонентов после масштабной кибератаки, сообщили в мининформе Крыма.Накануне критическая инфраструктура "СимСтар" подверглась беспрецедентной кибернетической атаке. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки. Атака привела к временному ограничению доступа к интернету для значительной части абонентов.Как отметили в министерстве, с момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. Сотрудники оператора связи и привлеченные специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру. На сегодняшний день более половины абонентов оператора связи уже в полном объеме обеспечены доступом к сети интернет и сервисом IPTV."Было выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование, проведена полная очистка и верификация системных протоколов и начата активная работа по восстановлению доступа к сети интернет в жилых районах, которая в ближайшее время будет завершена", - говорится в сообщении.
