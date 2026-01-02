Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260102/kogda-vosstanovyat-dostup-v-internet-abonentam-simstar-v-krymu-1152157914.html
Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
Крымский оператор связи "СимСтар" планирует в ближайшее время завершить работу по восстановлению доступа в интернет для своих абонентов после масштабной... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" планирует в ближайшее время завершить работу по восстановлению доступа в интернет для своих абонентов после масштабной кибератаки, сообщили в мининформе Крыма.Накануне критическая инфраструктура "СимСтар" подверглась беспрецедентной кибернетической атаке. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки. Атака привела к временному ограничению доступа к интернету для значительной части абонентов.Как отметили в министерстве, с момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. Сотрудники оператора связи и привлеченные специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру. На сегодняшний день более половины абонентов оператора связи уже в полном объеме обеспечены доступом к сети интернет и сервисом IPTV."Было выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование, проведена полная очистка и верификация системных протоколов и начата активная работа по восстановлению доступа к сети интернет в жилых районах, которая в ближайшее время будет завершена", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму

"СимСтар" продолжает восстанавливать инфраструктуру связи в Крыму после кибератаки

21:28 02.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" планирует в ближайшее время завершить работу по восстановлению доступа в интернет для своих абонентов после масштабной кибератаки, сообщили в мининформе Крыма.
Накануне критическая инфраструктура "СимСтар" подверглась беспрецедентной кибернетической атаке. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки. Атака привела к временному ограничению доступа к интернету для значительной части абонентов.
Как отметили в министерстве, с момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. Сотрудники оператора связи и привлеченные специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру.
На сегодняшний день более половины абонентов оператора связи уже в полном объеме обеспечены доступом к сети интернет и сервисом IPTV.
"Было выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование, проведена полная очистка и верификация системных протоколов и начата активная работа по восстановлению доступа к сети интернет в жилых районах, которая в ближайшее время будет завершена", - говорится в сообщении.
Лента новостейМолния