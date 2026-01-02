https://crimea.ria.ru/20260102/kogda-vosstanovyat-dostup-v-internet-abonentam-simstar-v-krymu-1152157914.html

Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" планирует в ближайшее время завершить работу по восстановлению доступа в интернет для своих абонентов после масштабной кибератаки, сообщили в мининформе Крыма.Накануне критическая инфраструктура "СимСтар" подверглась беспрецедентной кибернетической атаке. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки. Атака привела к временному ограничению доступа к интернету для значительной части абонентов.Как отметили в министерстве, с момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. Сотрудники оператора связи и привлеченные специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру. На сегодняшний день более половины абонентов оператора связи уже в полном объеме обеспечены доступом к сети интернет и сервисом IPTV."Было выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование, проведена полная очистка и верификация системных протоколов и начата активная работа по восстановлению доступа к сети интернет в жилых районах, которая в ближайшее время будет завершена", - говорится в сообщении.

