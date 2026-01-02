Рейтинг@Mail.ru
Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/kogda-olive-prevraschaetsya-v-yad---otvet-dietologa-1151944927.html
Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T08:45
2026-01-02T08:45
новый год
здоровье
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142648080_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_99e294eb0dbd6e9e73fd288bf588a7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов."Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/olive-na-stole-skolko-stoit-glavnyy-salat-novogo-goda-v-krymu-1151966650.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142648080_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e96c136ee78093b0916d29f635545ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, здоровье, совет эксперта, общество
Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога

Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

08:45 02.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкНовогодний "Оливье"
Новогодний Оливье - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

"Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должно храниться оливье.

Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов.
"Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новогодний Оливье - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
28 декабря 2025, 13:45Инфографика
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
 
Новый годЗдоровьеСовет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
08:57Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
08:45Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
08:03Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
07:41Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
06:55Рейд в Севастополе закрыли из-за непогоды
00:01Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
00:00Какой сегодня праздник: 2 января
22:31Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
21:34Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
20:54Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
20:42Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет
20:38Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
20:33Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
20:23Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
20:04Снежинка, звезда, пограничник: какие елочные игрушки сегодня уникальны
19:24Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
19:19Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
18:42Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ
18:31Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
Лента новостейМолния