Какой сегодня праздник: 2 января
Какой сегодня праздник: 2 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. 2 января мир отмечает День научной фантастики и валяется на мягких подушках. А еще в этот день был сделан первый снимок Луны и запущена первая межпланетная станция "Луна-1".Что празднуют в миреПисатели и любители фантазийных произведений празднуют День научной фантастики. У этого жанра литературы довольно много направлений: от научной и до киберпанка. В качестве даты празднования выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов ХХ века – Айзека Азимова.Бурные празднования Нового года позади – можно расслабиться и погрузиться в сон на мягких подушках. Необычный праздник – День мягких подушек – как нельзя кстати отмечают 2 января. В этот день принято желать близким пушистых перин и сладких снов в наступившем году.Еще сегодня отмечают Всемирный день интроверта, День мотивации и вдохновения, а также День швейцарского сыра. Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона.Знаменательные событияВ 1839 году французский химик, один из создателей фотографии Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.В 1843 году в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".В 1905 году трагически окончилась героическая оборона арендованной Россией у Китая крепости Порт-Артур – город был сдан Японии.В 1959 году Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию "Луна-1".Кто родилсяВ 1834 году родился русский живописец Василий Перов. Художник является одним из родоначальников жанровой живописи. В своих работах он развивал тему угнетения русского народа и искусство реалистического психологического портрета. Известные полотна Перова: "Тройка", "Чаепитие в Мытищах", "Охотники на привале", "Сельский крестный ход на Пасхе".2 января 1912 года на свет появился итальянский художник, представитель направления неореализма Ренато Гуттузо. Художник выступал против режима Муссолини и создавал антифашистские плакаты. Почти все его картины носят скрытую символику: "Расстрел в открытом поле", "Распятие", "Бегство от извержения Этны".В 1920 году родился талантливый американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Свой первый рассказ "Затерянные у Весты" он написал в 18 лет. А следующий за ним сборник "Я – робот" принес молодому писателю широкую известность. Среди лучших произведений Азимова романы: "Космические течения", "Стальные пещеры", "Сами Боги".Также 2 января родился один из главных гардемаринов отечественного кинематографа Сергей Жигунов и российские телеведущие Инна Гомес и Яна Рудковская.
