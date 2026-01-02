https://crimea.ria.ru/20260102/kakoy-segodnya-prazdnik-2-yanvarya-1133947384.html
Какой сегодня праздник: 2 января
Какой сегодня праздник: 2 января - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Какой сегодня праздник: 2 января
2 января мир отмечает День научной фантастики и валяется на мягких подушках. А еще в этот день был сделан первый снимок Луны и запущена первая межпланетная станция "Луна-1".
Что празднуют в России и в мире 2 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. 2 января мир отмечает День научной фантастики и валяется на мягких подушках. А еще в этот день был сделан первый снимок Луны и запущена первая межпланетная станция "Луна-1".
Что празднуют в мире
Писатели и любители фантазийных произведений празднуют День научной фантастики. У этого жанра литературы довольно много направлений: от научной и до киберпанка. В качестве даты празднования выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов ХХ века – Айзека Азимова.
Бурные празднования Нового года позади – можно расслабиться и погрузиться в сон на мягких подушках. Необычный праздник – День мягких подушек – как нельзя кстати отмечают 2 января. В этот день принято желать близким пушистых перин и сладких снов в наступившем году.
Еще сегодня отмечают Всемирный день интроверта, День мотивации и вдохновения, а также День швейцарского сыра. Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона.
Знаменательные события
В 1839 году французский химик, один из создателей фотографии Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
В 1843 году в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".
В 1905 году трагически окончилась героическая оборона арендованной Россией у Китая крепости Порт-Артур – город был сдан Японии.
В 1959 году Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию "Луна-1".
Кто родился
В 1834 году родился русский живописец Василий Перов. Художник является одним из родоначальников жанровой живописи. В своих работах он развивал тему угнетения русского народа и искусство реалистического психологического портрета. Известные полотна Перова: "Тройка", "Чаепитие в Мытищах", "Охотники на привале", "Сельский крестный ход на Пасхе".
2 января 1912 года на свет появился итальянский художник, представитель направления неореализма Ренато Гуттузо. Художник выступал против режима Муссолини и создавал антифашистские плакаты. Почти все его картины носят скрытую символику: "Расстрел в открытом поле", "Распятие", "Бегство от извержения Этны".
В 1920 году родился талантливый американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Свой первый рассказ "Затерянные у Весты" он написал в 18 лет. А следующий за ним сборник "Я – робот" принес молодому писателю широкую известность. Среди лучших произведений Азимова романы: "Космические течения", "Стальные пещеры", "Сами Боги".
Также 2 января родился один из главных гардемаринов отечественного кинематографа Сергей Жигунов и российские телеведущие Инна Гомес и Яна Рудковская.