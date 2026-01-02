https://crimea.ria.ru/20260102/iskry-ot-feyerverka-spalili-figuru-deda-moroza-v-ledovom-gorodke-v-ufe-1152153839.html

Искры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в Уфе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Искры от фейерверка, который запустил уфимец на территории ледового городка, спалили фигуру Деда Мороза, никто не пострадал, пожар потушили полицейские, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным спасателей, в конструкцию попали искры от фейерверка, которую запустил мужчина.В пресс-службе МВД по региону сообщают, что полиция установила личность мужчины, повредившего фигуру Деда Мороза."По предварительной информации, горожанин решил запустить пиротехническое изделие неподалеку от декоративной конструкции, сделанной из мишуры. В результате его неосторожных действий конструкция загорелась. Материалы по данному факту будут переданы в территориальное подразделение МЧС для принятия решения в соответствии с законодательством", - сообщает полиция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

