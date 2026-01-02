Рейтинг@Mail.ru
Искры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в Уфе
Искры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в Уфе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Искры от фейерверка, который запустил уфимец на территории ледового городка, спалили фигуру Деда Мороза, никто не пострадал, пожар потушили полицейские, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным спасателей, в конструкцию попали искры от фейерверка, которую запустил мужчина.В пресс-службе МВД по региону сообщают, что полиция установила личность мужчины, повредившего фигуру Деда Мороза."По предварительной информации, горожанин решил запустить пиротехническое изделие неподалеку от декоративной конструкции, сделанной из мишуры. В результате его неосторожных действий конструкция загорелась. Материалы по данному факту будут переданы в территориальное подразделение МЧС для принятия решения в соответствии с законодательством", - сообщает полиция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:05 02.01.2026 (обновлено: 15:28 02.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Искры от фейерверка, который запустил уфимец на территории ледового городка, спалили фигуру Деда Мороза, никто не пострадал, пожар потушили полицейские, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
"В Уфе от фейерверка загорелась фигура Деда Мороза. По улице Булата Имашева произошло возгорание новогодней фигуры. Благодаря оперативным действиям фигура была потушена сотрудниками полиции с помощью огнетушителей до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в конструкцию попали искры от фейерверка, которую запустил мужчина.
В пресс-службе МВД по региону сообщают, что полиция установила личность мужчины, повредившего фигуру Деда Мороза.
"По предварительной информации, горожанин решил запустить пиротехническое изделие неподалеку от декоративной конструкции, сделанной из мишуры. В результате его неосторожных действий конструкция загорелась. Материалы по данному факту будут переданы в территориальное подразделение МЧС для принятия решения в соответствии с законодательством", - сообщает полиция.
