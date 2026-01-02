https://crimea.ria.ru/20260102/guterresh-obespokoen-soobscheniyami-ob-atake-v-khorlakh---predstavitel-1152154681.html

Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель

Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T17:02

2026-01-02T17:02

2026-01-02T17:02

оон

генассамблея оон

атака всу на село хорлы в херсонской области

атаки всу

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137107460_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85945850bf500c1086bc2f44d421c2b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

https://crimea.ria.ru/20260102/udar-po-kafe-v-khorlakh---rossiya-trebuet-ot-oon-publichnogo-osuzhdeniya-ataki-1152147823.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, генассамблея оон, атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, политика, в мире