Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
© AFP 2024 / ANGELA WEISSГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – сказал Дюжаррик.
Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".
"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – указал Дюжаррик.
Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.
В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
