Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/guterresh-obespokoen-soobscheniyami-ob-atake-v-khorlakh---predstavitel-1152154681.html
Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T17:02
2026-01-02T17:02
оон
генассамблея оон
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137107460_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85945850bf500c1086bc2f44d421c2b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
https://crimea.ria.ru/20260102/udar-po-kafe-v-khorlakh---rossiya-trebuet-ot-oon-publichnogo-osuzhdeniya-ataki-1152147823.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137107460_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_b9e11d23b09ba9d0222377a39d707c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, генассамблея оон, атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, политика, в мире

Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель

17:02 02.01.2026
 
© AFP 2024 / ANGELA WEISSГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – сказал Дюжаррик.
Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".
"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – указал Дюжаррик.
Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.
Заседание Совета Безопасности ООН
07:41
Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.
В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
 
ООНГенассамблея ООНАтака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиАтаки ВСУПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
16:54Энергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей
16:34Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
16:06Крымский мост сейчас - ситуация на 16 часов
15:54Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи
15:32Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос
15:05Искры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в Уфе
14:53Буданов* станет новым главой офиса Зеленского
14:35В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
14:17В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
14:10Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
14:01Семьи погибших и пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты
13:48Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
13:11Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
12:55В Крыму на пожаре погиб человек
12:41Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
12:28Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
12:18Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
12:12Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза за час
12:02ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
Лента новостейМолния