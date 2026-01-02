https://crimea.ria.ru/20260102/gotovy-k-deystviyam-tramp-prigrozil-iranu-na-fone-besporyadkov-v-strane-1152150212.html
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране - РИА Новости Крым, 02.01.2026
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T11:35
2026-01-02T11:35
2026-01-02T11:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
Трамп заявил о готовности США оказать помощь протестующим в Иране
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, … то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью вооружены готовы к действиям", – заявил американский лидер.
В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.
Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.