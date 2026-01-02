Рейтинг@Mail.ru
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране - РИА Новости Крым, 02.01.2026
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране - РИА Новости Крым, 02.01.2026
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T11:35
2026-01-02T11:35
в мире
политика
дональд трамп
иран
сша
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
сша
в мире, политика, дональд трамп, иран, сша, новости
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране

Трамп заявил о готовности США оказать помощь протестующим в Иране

11:35 02.01.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, … то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью вооружены готовы к действиям", – заявил американский лидер.
В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.
Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
В миреПолитикаДональд ТрампИранСШАНовости
 
