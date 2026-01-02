https://crimea.ria.ru/20260102/gotovy-k-deystviyam-tramp-prigrozil-iranu-na-fone-besporyadkov-v-strane-1152150212.html

"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране

"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране - РИА Новости Крым, 02.01.2026

"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "полностью готов к действиям" по поддержке протестующих в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

