Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката

Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката

Вторая часть российской семейной киноленты о приключениях Чебурашки и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, уже собрала более миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T10:42

2026-01-02T10:42

2026-01-02T10:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вторая часть российской семейной киноленты о приключениях Чебурашки и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, уже собрала более миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.По ее словам, картина стала 40-й российской лентой, собравшей более миллиарда рублей, и первой - в 2026 году.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

