Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/film-cheburashka-2-sobral-bolee-1-milliard-rubley-na-vtoroy-den-prokata-1152149630.html
Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката
Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката
Вторая часть российской семейной киноленты о приключениях Чебурашки и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, уже собрала более миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T10:42
2026-01-02T10:42
чебурашка
фильм "чебурашка"
кино
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151748067_205:0:1396:670_1920x0_80_0_0_de5abbaf2269b49035a1705e0853ced7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вторая часть российской семейной киноленты о приключениях Чебурашки и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, уже собрала более миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.По ее словам, картина стала 40-й российской лентой, собравшей более миллиарда рублей, и первой - в 2026 году.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151748067_354:0:1247:670_1920x0_80_0_0_ab27eaab54ce24599602144dd9ac7b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чебурашка, фильм "чебурашка", кино, россия, общество, новости
Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката

Фильм "Чебурашка 2" преодолел отметку в 1 миллиард рублей в прокате - Любимова

10:42 02.01.2026
 
Стоп-кадр из трейлера фильма "Чебурашка-2"
Стоп-кадр из трейлера фильма Чебурашка-2
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вторая часть российской семейной киноленты о приключениях Чебурашки и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, уже собрала более миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Чебурашка 2" преодолел отметку в 1 миллиард рублей в прокате. Фильм, созданный при поддержке Фонда кино, достиг знакового рубежа уже на второй день проката", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, картина стала 40-й российской лентой, собравшей более миллиарда рублей, и первой - в 2026 году.
Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.
Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЧебурашкаФильм "Чебурашка"КиноРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
13:11Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
12:55В Крыму на пожаре погиб человек
12:41Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
12:28Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
12:18Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
12:12Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза за час
12:02ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
11:52Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
11:35"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
11:15Крымский мост сейчас - обстановка на утро 2 января
11:06В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
10:42Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката
10:17В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
09:51Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
08:57Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
08:45Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
08:03Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
07:41Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Лента новостейМолния