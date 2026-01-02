https://crimea.ria.ru/20260102/energetiki-kubani-vernuli-svet-v-doma-bolee-90-obestochennykh-potrebiteley-1152154530.html

Энергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей

новости

кубань

краснодарский край

отключение электроэнергии

погода

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152141110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bab456e7349816692d80a4866bbbce2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Энергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в пострадавших от сильных снегопадов районах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Также полностью возобновлена передача энергии в горных районах Сочи.При этом в Адыгее сохраняется сложная обстановка, отметили в "Россетях". В республике снежные заносы препятствуют доступу к местам проведения работ. Несмотря на это, удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.В Апшеронском районе по состоянию на середину дня 2 января без света и связи оставались порядка 28 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

