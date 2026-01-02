Рейтинг@Mail.ru
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T08:03
2026-01-02T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
роман тихончук
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. 2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.В 2025 году, по словам председателя комитета, была проведена большая законодательная работа."Хочу отметить долгожданный закон о гостевых домах… Напомню, что 7 июня 2025 года Госдума России приняла 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах. С 1 сентября закон вступил в силу в Республике Крым и еще в 18 регионах Российской Федерации. Мы один из первых парламентов, которые приняли участии в эксперименте и с сентября действительно началась довольно активная работа", - рассказал он.Владельцы гостевых домов в Крыму начали активно регистрироваться, добавил Тихончук. Сейчас оцифровано порядка 9 тысяч средств размещения с признаками гостевых домов, и по этому показателю Республика Крым также первая в России.Несмотря на отсутствие авиасообщения с полуостровом, туристический поток в Крым растет. "Пока более 60% у нас гостей приезжают автомобильным транспортом через нашу гордость, достояние, наш мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации", - обозначил Роман Тихончук.На железнодорожном транспорте, по информации председателя Госкомитета, приезжает порядка 25% туристов, и порядка 15% наших гостей заезжают в Крым через исторические регионы.В отрасли туризма в Республике Крым на сегодняшний день заявлено более 240 инвестпроектов, сообщил он."Общая сумма инвестиций - более 320 миллиардов. До 2031 года будет создано еще дополнительно 20 тысяч единиц номерного фонда, что на 30% больше, чем сегодня обладает полуостров", - отметил Тихончук.За 11 лет российского Крыма введено в эксплуатацию 79 новых объектов, добавил он."…Я уверен, мы спокойно выходим к 2031 году на показатель, который планируем - 10 миллионов гостей в нашей республике", - заключил Роман Тихончук.
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

Крым достиг докризисных показателей 2019 года в сфере туризма – итоги 2025 года

08:03 02.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. 2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Нам есть чему порадоваться… Мы достигли показателей "доковидного" 2019 года. Республика Крым - первая в Российской Федерации по динамике увеличения числа гостей, по санаторно-курортному бронированию отдыха и лечения в санаториях - мы третий регион в стране", - обозначил он.

В 2025 году, по словам председателя комитета, была проведена большая законодательная работа.
"Хочу отметить долгожданный закон о гостевых домах… Напомню, что 7 июня 2025 года Госдума России приняла 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах. С 1 сентября закон вступил в силу в Республике Крым и еще в 18 регионах Российской Федерации. Мы один из первых парламентов, которые приняли участии в эксперименте и с сентября действительно началась довольно активная работа", - рассказал он.
Владельцы гостевых домов в Крыму начали активно регистрироваться, добавил Тихончук. Сейчас оцифровано порядка 9 тысяч средств размещения с признаками гостевых домов, и по этому показателю Республика Крым также первая в России.
Несмотря на отсутствие авиасообщения с полуостровом, туристический поток в Крым растет.
"Пока более 60% у нас гостей приезжают автомобильным транспортом через нашу гордость, достояние, наш мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации", - обозначил Роман Тихончук.
На железнодорожном транспорте, по информации председателя Госкомитета, приезжает порядка 25% туристов, и порядка 15% наших гостей заезжают в Крым через исторические регионы.
В отрасли туризма в Республике Крым на сегодняшний день заявлено более 240 инвестпроектов, сообщил он.
"Общая сумма инвестиций - более 320 миллиардов. До 2031 года будет создано еще дополнительно 20 тысяч единиц номерного фонда, что на 30% больше, чем сегодня обладает полуостров", - отметил Тихончук.
За 11 лет российского Крыма введено в эксплуатацию 79 новых объектов, добавил он.
"…Я уверен, мы спокойно выходим к 2031 году на показатель, который планируем - 10 миллионов гостей в нашей республике", - заключил Роман Тихончук.
