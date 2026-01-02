https://crimea.ria.ru/20260102/dostigli-dokovidnykh-pokazateley-itogi-goda-v-turisticheskoy-sfere-kryma-1151558455.html

Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T08:03

2026-01-02T08:03

2026-01-02T08:03

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

роман тихончук

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358093_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f373a8352190763e8f44c81b0be1ca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. 2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.В 2025 году, по словам председателя комитета, была проведена большая законодательная работа."Хочу отметить долгожданный закон о гостевых домах… Напомню, что 7 июня 2025 года Госдума России приняла 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах. С 1 сентября закон вступил в силу в Республике Крым и еще в 18 регионах Российской Федерации. Мы один из первых парламентов, которые приняли участии в эксперименте и с сентября действительно началась довольно активная работа", - рассказал он.Владельцы гостевых домов в Крыму начали активно регистрироваться, добавил Тихончук. Сейчас оцифровано порядка 9 тысяч средств размещения с признаками гостевых домов, и по этому показателю Республика Крым также первая в России.Несмотря на отсутствие авиасообщения с полуостровом, туристический поток в Крым растет. "Пока более 60% у нас гостей приезжают автомобильным транспортом через нашу гордость, достояние, наш мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации", - обозначил Роман Тихончук.На железнодорожном транспорте, по информации председателя Госкомитета, приезжает порядка 25% туристов, и порядка 15% наших гостей заезжают в Крым через исторические регионы.В отрасли туризма в Республике Крым на сегодняшний день заявлено более 240 инвестпроектов, сообщил он."Общая сумма инвестиций - более 320 миллиардов. До 2031 года будет создано еще дополнительно 20 тысяч единиц номерного фонда, что на 30% больше, чем сегодня обладает полуостров", - отметил Тихончук.За 11 лет российского Крыма введено в эксплуатацию 79 новых объектов, добавил он."…Я уверен, мы спокойно выходим к 2031 году на показатель, который планируем - 10 миллионов гостей в нашей республике", - заключил Роман Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, роман тихончук, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму