https://crimea.ria.ru/20260102/ded-moroz-vseya-sssr-iz-simferopolya-urozhenets-kryma-roman-filippov-1151755134.html

Дед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов

Дед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Дед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов

193 сантиметра роста 150 килограммов веса, голос – бас-профундо, самый низкий из возможных. 20 лет Дед Мороз из Симферополя был главным новогоднем персонажем... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T18:47

2026-01-02T18:47

2026-01-02T18:47

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151598623_0:161:319:340_1920x0_80_0_0_882c8318df3ede24cece4700784eea40.jpg

193 сантиметра роста 150 килограммов веса, голос – бас-профундо, самый низкий из возможных. 20 лет Дед Мороз из Симферополя был главным новогоднем персонажем огромной страны. Актер Роман Филиппов родился в 1936 году в семье провинциальных артистов Первого Советского театра в Симферополе (сейчас Крымский академический русский драматический театр) и стал любимцем не только детей, но и взрослых.Родители детишек с главной Кремлевской елки страны знают этого богатыря совсем по другим ролям – уголовников и хулиганов. Уж такой типаж был у Филиппова. Причем его внешность резко контрастировала с внутренним содержанием: в реальности Роман Филиппов был интеллектуалом, имел разряд кандидата в мастера спорта по шахматам, выучил несколько языков, писал прекрасные стихи и увлекался литературой. В общем, и внешность, и душа - с размахом.Маму новорожденный богатырь Рома весом в 5 килограммов никогда не видел: актриса-травести Анна Кудерман скончалась сразу после родов, не оправившись от появления на свет столь крупного младенца. Отец Сергей Филиппов первые месяцы сам ухаживал за мальчиком при помощи друга семьи Владимир Кенингсона, но потом все же отдал мальчика на поруки бабушке. Через три года вновь женившийся Сергей Александрович заберет Рому в свою новую семью, а мачеха Ирина Филиппова заменит будущему артисту мать, отношения между ними будут очень хорошими.Он бы в священники пошел...Филипповы переехали в Горький, где Филиппов-старший в скором времени станет ведущим актером местного драмтеатра, а у Романа будет прекрасное детство – с увлечением книгами, игрой в шахматы, купанием в Волге и Оке, и мыслями, что неплохо бы пойти в священники – как дед по отцу.Увлечение литературой привело рому в театральный кружок. А потом однажды в город приехала звезда московской сцены, народная артистка Вера Пашенная. Она по просьбе руководства школы, в которой учился Филиппов, прямо в школьных классах прослушивала юношей и девушек на предмет определения у них актерских способностей. Роману не пришлось даже читать басню – он только вошел и поздоровался, как Пашенная сразу предрекла ему артистическую карьеру: высоченный, с глубоким голосом и необычайной харизмой даже в свои 16 лет.Через год Роман Филиппов поступает в Щепкинское училище на курс Пашенной.Он учился вместе с будущим зятем своего еще крымского "крестного дядьки" Кенигнсона Алексеем Эйбоженко и Юрием Соломиным. После окончания училища Филиппова взяли в труппу Малого театра, где и работала Пашенная. Но в этом одном из лучших театров страны он отслужил всего три года – не сошелся характером с труппой и режиссером: был он правдорубом, обходился без чинопочитаний и лести. Порывистый Филиппов забирает трудовую книжку идет работать в Москонцерт. Он читает стихи с эстрады, на радио, на телевидении. В репертуаре был разборчив, предпочтение отдавал сатире. А затем уезжает в Минск - к невесте.Из актеров в переводчикиС Екатериной Шелихиной, в замужестве Филипповой, он познакомился случайно на съемках фильма, где играл роль фашистского диверсанта. Через 20 минут встречи Роман Сергеевич делает своей будущей жене предложение. Отец невесты потрясен – не таким он видел счастье дочери. Но союз оказался на всю жизнь. Верная Катя прощала мужу и яркий характер, и любовь к спиртному, и ветреное поведение.Белоруссия подарила Роману Филиппову не только любовь, но и отличное знание белорусского. Дело в том, что артист поступил на службу в главный театр советской республики. Одним из условий было – знание национального языка. И его Филиппов выучил за две недели с помощью тещи и тестя, да так, что сразу смог играть на сцене! С языками у Филиппова все всегда было отлично. Еще студентом он читал детективы на польском, знал несколько основных языков Европы, а однажды в Киеве играл спектакль на украинском. Причиной этой суперспособности была отличная фотографическая память.Екатерина Филиппова в шутку говорила, что если вдруг у ее мужа не будет ролей, то семья без куска хлеба не останется: роман Сергеевич не только свободно мог переводит с белорусского на русский и обратно, но и прекрасно играл на бильярде и в преферанс. И, несмотря на внешность грузчика, был импозантным в одежде – носил пальто и зонты-трости. И эта элегантность сочеталась с полной неприспособленностью к быту.Именно в Минске Роман Филиппов вышел на сцену в прекрасных ролях и стал узнаваемым, ведущим актером театра: Белугин в "Женитьбе Белугина", Астров в "Дяде Ване", потрясающий Сатин в "На дне"...Образ уголовников и грузчиковПараллельно Филиппов снимается в кино. И роли тут у него хоть и эпизодические, но невероятно запоминающиеся. Первая лента – "Чемпион мира" и роль борца, а затем хулиганистый лесоруб Вася Зайцев из "Девчат", одесский бандит Федька Бык в "Зеленом фургоне", дядя Яша из детской киноленты про пионера-героя "Улица младшего сына", мощный оружейник Просперо в "Трех толстяках" и конечно же "будете у нас на Колыме, милости просим" - Евгений Николаевич Ладыжинский из "Бриллиантовой руки". Фильмы с его участием выходят на экраны ежегодно.Но в очередной раз уже заслуженный артист Белорусской СССР, уроженец Симферополя бросает все и снова едет в Москву, входит в ту же реку дважды – служит в Малом театре. Его коллеги по актерскому цеху вспоминают, что, несмотря на свою фактурность, Филиппов старался быть на сцене деликатным, не затмевать собой всех, не перетягивать внимание зрителя. И это в театре очень ценилось.И вообще Филиппов и на сцене, и в жизни был душевно широк, мягок, хоть и очень остер на язык, умел по-детски увлекаться. Он мечтал сыграть одну главную роль в кино, а стал королем эпизода. Его фразы стали коронными, а образы не уступали в колоритности образам артистов, выбранных на главные роли.И после Николы Питерского, после поэта Ляписа-Трубецкого, после ролей сантехников, грузчиков и водителей он получает почти желаемое – серьезные и вдумчивые кинороли: Ромадоновского в "Юности Петра", пана Дуботовка в "Дикой охоте короля Стаха" и патриарха Иова в "Борисе Годунове". И это было серьезным шагом – режиссеры двинулись от фактуры Филиппова к его настоящей душе.Хотя огроменный Филиппов свою внешность любил. Популярностью у режиссеров пользовалась не только внешность Филиппова, но и его голос. Его профундо говорят Карабас-Барабас, Мефистофель, Илья Муромец, Людоед, дядька Черномор, слон и с десяток разных медведей в мультфильмах.А он сам жалел всю жизнь, что не довелось ему сняться у режиссеров Тарковского и Германа.Богатырский Дед МорозДетям он нравился. И не могло не случиться так, что 20 лет главным Дедом Морозом страны Советов на Кремлевской елке был именно великан Роман Филиппов.До этого самым сказочным Дедушкой признавали артиста Александра Хвылю, ранее исполнившего Морозко в знаменитом одноименном фильме Александра Роу. Филиппов был одним из многочисленных дублеров Хвыли, ведь новогоднее представление шло под фонограмму. Но Филиппова настоял, чтобы фонограмму записали и его голосом. А однажды оказалось так, что исполнявший роли уголовников и хулиганов был назначен главным на роль зимнего волшебника зимы. Было это решением сверху.Зарплата Филиппова за роль Деда Мороза составляла астрономические для советских времен 800 рублей. Это были совершенно сумасшедшие деньги! Но мало кто до его смерти знал, что очень много Филиппов отдавал в Детский фонд мира. А когда случилось Спитакское землетресение, внес все свои накопленные средства на счета пострадавших.Была для Филиппова и неприятная сторона такой работы, о которой он вспоминал, брезгливо морщась: в трудовую нагрузку главного Деда Мороза входило личное вручение подарков внукам больших партийных шишек.Несмотря на богатырскую внешность, здоровье у Романа Сергеевича было не очень хорошее: в 30 лет он пережил свой первый инфаркт. Второй – в августе 1991, когда разваливалась страна. И всю жизнь Филиппов любил даже не выпить, а напиться, так говорил он сам. Он даже мог принять на грудь перед выходом на сцену. Но всегда работал четко, спектакли не срывал. Жена пыталась противостоять пагубной привычке: "Муж за это в шутку называл меня "личным гестапо", - рассказывала Екатерина Филиппова.Балагур и прекрасный рассказчик анекдотов, Роман Филиппов любил пошутить. Исключением не стали и новогодние кремлевские утренники: так как работали под фонограмму, он под шумок исполнял скабрезные частушки и специально путал текст, невероятно веселя зайчиков, белочек и лесную нечисть."Дед Мороз не прощается с вами!"Роман Филиппов поздравлял детей на самой главной елке страны до самой смерти. В декабре 1991 года Союз распался. Но праздник оставался праздником: в новогодние дни 1991-92 гг. Роман Филиппов вышел на сцену в очередной раз и традиционно закончил представление фразой: "Дед Мороз не прощается с вами", только вот частицу "не" пропустил. Этот оказалось пророчеством: 18 февраля 1992 года артист скоропостижно скончался, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ему было всего 56 лет."Когда доведется меня хоронить, не плачьте. Лучше рассказывайте анекдоты из моей веселой жизни", - напутствовал он близких. Романа Сергеевича Филиппова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.Но до сих пор мы нет да нет и вспомним с улыбкой "Ты зачем усы сбрил, дурик", и пред нами предстанет яркий и во всех смыслах большой артист, который родился в Крыму.

2026

