Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
При теракте ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 25 взрослых и двое детей – СК
08:57 02.01.2026 (обновлено: 09:12 02.01.2026)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтака ВСУ на село Хорлы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы, где в этот момент находились не менее 100 мирных граждан - посетители и персонал учреждения. В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", - сказала она.
В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место теракта направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело.
В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА. Следствием назначены судебные экспертизы, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавила Петренко.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Читайте также на РИА Новости Крым: