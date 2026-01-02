https://crimea.ria.ru/20260102/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-khorly-khersonskoy-oblasti-uvelichilos-do-27-1152148085.html

Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27

Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27

Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T08:57

2026-01-02T08:57

2026-01-02T09:12

атака всу на село хорлы в херсонской области

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152136997_0:371:957:909_1920x0_80_0_0_2423c8f3598bca09f859be0692d63f29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место теракта направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело. В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА. Следствием назначены судебные экспертизы, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавила Петренко.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20260101/opublikovan-spisok-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-khorly-khersonskoy-oblasti-1152147263.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, херсонская область