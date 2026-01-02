Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место теракта направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело. В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА. Следствием назначены судебные экспертизы, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавила Петренко.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27

При теракте ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 25 взрослых и двое детей – СК

08:57 02.01.2026 (обновлено: 09:12 02.01.2026)
 
Атака ВСУ на село Хорлы
Атака ВСУ на село Хорлы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число погибших при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы, где в этот момент находились не менее 100 мирных граждан - посетители и персонал учреждения. В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", - сказала она.
В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место теракта направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело.
В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА. Следствием назначены судебные экспертизы, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавила Петренко.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
