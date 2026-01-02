Буданов* станет новым главой офиса Зеленского

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новым главой офиса Владимира Зеленского станет Кирилл Буданов*, руководящий главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, он встретился с Будановым и предложил ему возглавить его офис.По его словам, Буданов* "имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов".Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
14:53 02.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новым главой офиса Владимира Зеленского станет Кирилл Буданов*, руководящий главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, он встретился с Будановым и предложил ему возглавить его офис.
"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис… будет служить выполнению прежде всего этих задач нашего государства ", – написал Зеленский.
По его словам, Буданов* "имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов".
Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.
*Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
