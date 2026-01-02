https://crimea.ria.ru/20260102/budanov-stanet-novym-glavoy-ofisa-zelenskogo-1152153633.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новым главой офиса Владимира Зеленского станет Кирилл Буданов*, руководящий главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, он встретился с Будановым и предложил ему возглавить его офис.По его словам, Буданов* "имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов".Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

