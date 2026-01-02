Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского

https://crimea.ria.ru/20260102/budanov-prinyal-predlozhenie-vozglavit-ofis-zelenskogo-1152154386.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский сообщил, что встретился с Будановым* и предложил ему возглавить его офис. По словам главы киевского режима, новый руководитель офиса должен сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах по урегулированию конфликта.По его словам, для это "честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности страны".Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

