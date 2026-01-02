https://crimea.ria.ru/20260102/budanov-prinyal-predlozhenie-vozglavit-ofis-zelenskogo-1152154386.html
Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом он... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T16:34
2026-01-02T16:34
2026-01-02T16:34
владимир зеленский
кирилл буданов*
украина
кадровые перестановки
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c40a3761cb29b1e8b82cc4f13e0c2dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский сообщил, что встретился с Будановым* и предложил ему возглавить его офис. По словам главы киевского режима, новый руководитель офиса должен сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах по урегулированию конфликта.По его словам, для это "честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности страны".Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8cd1988b98086ab46c4b4268003e2d7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, кирилл буданов*, украина, кадровые перестановки, новости
Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
Буданов* заявил о своем согласии возглавить офис Зеленского*
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский сообщил, что встретился с Будановым* и предложил ему возглавить его офис. По словам главы киевского режима, новый руководитель офиса должен сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах по урегулированию конфликта.
"Принял предложение… Владимира Зеленского возглавить офис", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
По его словам, для это "честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности страны".
Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку
28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело
.
Кирилл Буданов* с августа 2020 года руководил главным управлением разведки минобороны Украины. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации более 100 терактов. Также он был объявлен в международный розыск.
*Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.