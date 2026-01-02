https://crimea.ria.ru/20260102/bez-sveta-i-svyazi-ostayutsya-28-tysyach-zhiteley-apsheronskogo-rayona-kubani-1152152183.html
Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
В Апшеронском районе Краснодарского края без электроснабжения и связи остаются 28 тысяч человек, в муниципальном образовании действует режим чрезвычайной... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T13:48
2026-01-02T13:48
2026-01-02T13:48
краснодарский край
кубань
погода
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152141154_0:324:958:863_1920x0_80_0_0_192affec6a41c34397a41299b835e82a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края без электроснабжения и связи остаются 28 тысяч человек, в муниципальном образовании действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.В ночь на 1 января в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам Передереева, ситуация остается напряженной. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения на территории поселений.Также прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания. Все основные дороги расчищены от снежных заносов, добавил глава района.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.По состоянию на вечер 1 января в Апшеронском районе электроснабжение полностью или частично отсутствовало в 15 населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251231/chp-na-kubani-rukhnuvshaya-iz-za-vesa-snega-krysha-ubila-22-letnyuyu-devushku-1152122705.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152141154_0:234:958:953_1920x0_80_0_0_4be2455d2b8b2faecd356b462fd72a3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, погода, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, новости
Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
Почти 30 тысяч жителей Апшеронского района на Кубани остаются без света и связи – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края без электроснабжения и связи остаются 28 тысяч человек, в муниципальном образовании действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.
"В настоящее время частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи остаются Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения. Всего без электроснабжения находятся около 28 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на 1 января в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам Передереева, ситуация остается напряженной. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения на территории поселений.
Также прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания. Все основные дороги расчищены от снежных заносов, добавил глава района.
В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.
По состоянию на вечер 1 января в Апшеронском районе электроснабжение полностью или частично отсутствовало
в 15 населенных пунктах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.