Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края без электроснабжения и связи остаются 28 тысяч человек, в муниципальном образовании действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.В ночь на 1 января в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам Передереева, ситуация остается напряженной. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения на территории поселений.Также прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания. Все основные дороги расчищены от снежных заносов, добавил глава района.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.По состоянию на вечер 1 января в Апшеронском районе электроснабжение полностью или частично отсутствовало в 15 населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

