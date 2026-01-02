https://crimea.ria.ru/20260102/armiya-rossii-osvobodila-9-naselennykh-punktov-v-zone-svo-za-nedelyu-1152151215.html

Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Российские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T12:28

2026-01-02T12:28

2026-01-02T12:28

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700147_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_57bb48a5f0d935703c50afb88ec50974.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва ДНР и Богуславка Харьковской области.Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Гуляйполе Запорожской области.Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что в декабре российские войска освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за весь 2025 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пунктаВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижениеНовости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, украина