Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
Российские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:28
2026-01-02T12:28
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700147_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_57bb48a5f0d935703c50afb88ec50974.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва ДНР и Богуславка Харьковской области.Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Гуляйполе Запорожской области.Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что в декабре российские войска освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за весь 2025 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пунктаВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижениеНовости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Вооруженные силы РФ взяли под контроль 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва ДНР и Богуславка Харьковской области.
Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Гуляйполе Запорожской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что в декабре российские войска освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за весь 2025 год.
