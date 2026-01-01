https://crimea.ria.ru/20260101/zvuki-vzryvov-budut-slyshny-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1152135819.html

Звуки взрывов будут слышны в Севастополе – что происходит

В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера 1 января, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера 1 января, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В ходе учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей Севастополя предупреждают о том, что будут слышны неоднократные взрывы.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

