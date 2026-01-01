https://crimea.ria.ru/20260101/zakharova-sravnila-udar-vsu-po-khersonschine-s-sozhzheniem-zhiteley-khatyni-1152136696.html
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области показывает неонацистскую ненависть киевского режима и расчеловечивание в геометрической прогрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Сегодня этот звериный почерк виден в исполнении киевского режима, отметила Захарова."Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым", - констатировала дипломат.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Захарова подчеркнула, что все те страны коллективного Запада, которые спонсируют террористический киевский режим, повинны в убийстве детей и уничтожении мирных жителей.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
