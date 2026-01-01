https://crimea.ria.ru/20260101/vsu-pri-atake-na-khorly-pytalis-szhech-kak-mozhno-bolshe-lyudey--razvozhaev-1152128410.html

ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев

ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев - РИА Новости Крым, 01.01.2026

ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев

Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T10:32

2026-01-01T10:32

2026-01-01T11:03

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

херсонская область

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8966e99451cfee7975fa254eb3883fa5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260101/krym-gotov-pomoch-khersonskoy-oblasti-posle-strashnogo-udara-vsu---aksenov-1152127993.html

севастополь

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, херсонская область, новости крыма, крым