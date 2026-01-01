https://crimea.ria.ru/20260101/vsu-pri-atake-na-khorly-pytalis-szhech-kak-mozhno-bolshe-lyudey--razvozhaev-1152128410.html
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев - РИА Новости Крым, 01.01.2026
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T10:32
2026-01-01T10:32
2026-01-01T11:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
ВСУ при атаке на Херсонщину пытались сжечь как можно больше мирных людей - Развожаев
10:32 01.01.2026 (обновлено: 11:03 01.01.2026)