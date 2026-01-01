Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев - РИА Новости Крым, 01.01.2026
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T10:32
2026-01-01T11:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.
севастополь
херсонская область
крым
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев

ВСУ при атаке на Херсонщину пытались сжечь как можно больше мирных людей - Развожаев

10:32 01.01.2026 (обновлено: 11:03 01.01.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.
"Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год – практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной – сжечь как можно больше мирных людей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Лента новостейМолния