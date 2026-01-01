Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2026
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2026
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

12:42 01.01.2026
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФВоздушно-космические силы (ВКС)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
