ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
2026-01-01T12:42
2026-01-01T12:42
2026-01-01T12:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
