https://crimea.ria.ru/20260101/v-sevastopole-v-novogodnyuyu-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov-1152128885.html

В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков

В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков - РИА Новости Крым, 01.01.2026

В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков

В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T10:43

2026-01-01T10:43

2026-01-01T10:44

погода

крымская погода

погода в крыму

непогода на кубани 3 августа 2025 года

севастополь

жкх

жкх крыма и севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152128680_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1e2f116293ca35357fd24f9c6cef9c21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города.По информации правительства, коммунальщики чистили трассу Севастополь-Ялта, ул. Горпищенко, проспект Острякова. Дорожники работали на Дергачах, Максимовой даче и Балаклаве. "Задействовано 15 комбинированных машин. На посыпку дорог за ночь ушло 600 тонн противогололедных материалов", - добавили в правительстве. Спецтехника утром 1 января продолжает работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, непогода на кубани 3 августа 2025 года, севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, новости севастополя