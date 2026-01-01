https://crimea.ria.ru/20260101/v-sevastopole-v-novogodnyuyu-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov-1152128885.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города.По информации правительства, коммунальщики чистили трассу Севастополь-Ялта, ул. Горпищенко, проспект Острякова. Дорожники работали на Дергачах, Максимовой даче и Балаклаве. "Задействовано 15 комбинированных машин. На посыпку дорог за ночь ушло 600 тонн противогололедных материалов", - добавили в правительстве. Спецтехника утром 1 января продолжает работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:43 01.01.2026 (обновлено: 10:44 01.01.2026)