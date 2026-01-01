Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/v-sevastopole-v-novogodnyuyu-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov-1152128885.html
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T10:43
2026-01-01T10:44
погода
крымская погода
погода в крыму
непогода на кубани 3 августа 2025 года
севастополь
жкх
жкх крыма и севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152128680_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1e2f116293ca35357fd24f9c6cef9c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города.По информации правительства, коммунальщики чистили трассу Севастополь-Ялта, ул. Горпищенко, проспект Острякова. Дорожники работали на Дергачах, Максимовой даче и Балаклаве. "Задействовано 15 комбинированных машин. На посыпку дорог за ночь ушло 600 тонн противогололедных материалов", - добавили в правительстве. Спецтехника утром 1 января продолжает работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152128680_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_17b7186cc0974261f36d0e42841d6175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, непогода на кубани 3 августа 2025 года, севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, новости севастополя
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков

В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков

10:43 01.01.2026 (обновлено: 10:44 01.01.2026)
 
© Правительство СевастополяУборка снега в Севастополе
Уборка снега в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков, сообщает правительство города.
"На посыпку дорог в новогоднюю ночь ушло 600 тонн смеси. За ночь выпала практически месячная норма осадков, дорожная техника обрабатывала в первую очередь самые опасные участки", - говорится в сообщении.
По информации правительства, коммунальщики чистили трассу Севастополь-Ялта, ул. Горпищенко, проспект Острякова. Дорожники работали на Дергачах, Максимовой даче и Балаклаве.
© Правительство СевастополяУборка снега в Севастополе
Уборка снега в Севастополе
© Правительство Севастополя
Уборка снега в Севастополе
"Задействовано 15 комбинированных машин. На посыпку дорог за ночь ушло 600 тонн противогололедных материалов", - добавили в правительстве. Спецтехника утром 1 января продолжает работать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНепогода на Кубани 3 августа 2025 годаСевастопольЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
12:15В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
12:03Атака на Хорлы Херсонской области: 4 раненых находятся в больницах Крыма
11:52Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
11:45Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
11:20"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины
11:12Звуки взрывов будут слышны в Севастополе – что происходит
11:01В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
10:50Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно
10:43В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков
10:32ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
10:30Оливье и селедку под шубой лучше отложить на обед – врач
10:19В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
10:10Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область
09:43Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов
09:07Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
08:5224 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине
00:10Какой еще сегодня праздник: 1 января
00:01Погода в Крыму в первый день 2026 года
00:00С Новым годом!
Лента новостейМолния