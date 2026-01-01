https://crimea.ria.ru/20260101/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-v-sele-khorly-khersonskoy-oblasti-1152140890.html

В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области

2026-01-01T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойскую центральную районную больницу доставили четырех женщин, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, одна из них прооперирована и находится в реанимации. Об этом журналистам сообщил главврач Джанкойской ЦРБ Вячеслав Овчинников.По его словам, женщине провели успешную операцию, ее состояние стабилизируется, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.Других доставленных в Джанкой пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя, добавил Овчинников.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Главврач также сообщил, что у пострадавших в основном осколочные ранения.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

