В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
В Джанкойскую центральную районную больницу доставили четырех женщин, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, одна из них прооперирована и... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T15:10
2026-01-01T15:27
атака всу на село хорлы в херсонской области
крым
минздрав крыма
новости крыма
джанкой
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойскую центральную районную больницу доставили четырех женщин, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, одна из них прооперирована и находится в реанимации. Об этом журналистам сообщил главврач Джанкойской ЦРБ Вячеслав Овчинников.По его словам, женщине провели успешную операцию, ее состояние стабилизируется, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.Других доставленных в Джанкой пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя, добавил Овчинников.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;Главврач также сообщил, что у пострадавших в основном осколочные ранения.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкой
атака всу на село хорлы в херсонской области, крым, минздрав крыма, новости крыма, джанкой, видео
В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области

В Крыму прооперировали одну из пострадавших женщин после атаки ВСУ на Херсонскую область

15:10 01.01.2026 (обновлено: 15:27 01.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойскую центральную районную больницу доставили четырех женщин, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, одна из них прооперирована и находится в реанимации. Об этом журналистам сообщил главврач Джанкойской ЦРБ Вячеслав Овчинников.
"Сегодня утром к нам было доставлено четверо пострадавших из Херсонской области. Это женщины. Две из них – в состоянии средней степени тяжести, две – в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Одна пациентка в тяжелом состоянии находится у нас в отделении реанимации", - рассказал Овчинников.
По его словам, женщине провели успешную операцию, ее состояние стабилизируется, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Других доставленных в Джанкой пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя, добавил Овчинников.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Главврач также сообщил, что у пострадавших в основном осколочные ранения.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.
