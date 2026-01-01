https://crimea.ria.ru/20260101/v-krym-postupayut-ranennye-pri-atake-vsu-zhiteli-khersonskoy-oblasti-1152128266.html
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
В крымские больницы уже поступают раненные в результате страшного удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Об этом сообщила советник главы Крыма... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T10:19
2026-01-01T10:19
2026-01-01T11:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В крымские больницы уже поступают раненные в результате страшного удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Об этом сообщила советник главы Крыма Ольга Курлаева. Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.СК возбудил уголовное дело о теракте.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области
10:19 01.01.2026 (обновлено: 11:04 01.01.2026)