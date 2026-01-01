Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T13:11
2026-01-01T13:11
новости
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.
новости, атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим от удара ВСУ в Хорлах

13:11 01.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтака ВСУ на село Хорлы
Атака ВСУ на село Хорлы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
