В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура

2026-01-01T13:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

