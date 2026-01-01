https://crimea.ria.ru/20260101/v-god-ognennoy-loshadi-my-perezapustim-teatr-zhizni--astrolog-1151728820.html

В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог

В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. 2026 год, который пройдет под знаком Огненной лошади, будет кармическим годом, годом больших энергий, временем, расплаты за содеянное и формулировки жизненных целей на долгие годы. 2026-й станет не простым годом, но во многим он продолжит задачи 2025-го. Об этом рассказал РИА Новости Крым ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев."Год огненной лошади идет за судьбоносным годом Змеи. А Змея у нас – это 1905-й, 1917-й, 1941-й, 1953-й и все года больших перемен. По циклам астрологическим, они же исторические циклы, этот год будет похож на 1966-й, также год Огненной Лошади. Хрущевский период в стране окончился, начался новый, брежневский. Это переформатирование общественной и личной жизни многих граждан", - отметил астролог.В 2026 году, как и в 2025-м, планеты выстроятся кармическим узлом. Придется отработать все просчеты прошлого, недоделанные дела, неправильно сформулированные цели и мечты, вернуться к истокам – причине сегодняшних событий, пояснил наш собеседник.Он отметил, что впереди — довольно динамический год, когда отсидеться в стороне не получится. Только смелые действия и готовность рисковать принесут заслуженные награды.В 2026 году будут господствовать мощные энергии. Поэтому принимать поспешные и эмоциональные решения не стоит. Во всем нужна осознанность, пояснил наш собеседник. Наступающий год, в целом – год мужских энергий. Всем без исключения, придется быть мужественными.Виновник такого распределения – Овен, с его наступательной позицией и лидерскими качествами, а также планета судьбы Сатурн. Присутствовать будет и Лев с его огнем, благородством и духовностью - качествами, необходимыми всем нам, подчеркнул астролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

