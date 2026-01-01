https://crimea.ria.ru/20260101/v-bolnitsakh-kryma-i-khersonschiny-nakhodyatsya-13-ranenykh-pri-nochnoy-atake-vsu-1152135522.html
В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при ударе боевиков ВСУ по селу Хорлы, в их числе двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T11:01
2026-01-01T11:01
2026-01-01T11:07
атака всу на село хорлы в херсонской области
происшествия
херсонская область
минздрав рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при ударе боевиков ВСУ по селу Хорлы, в их числе двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>"По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей", - рассказал Кузнецов.По его словам, шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
херсонская область
В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
В больницах Херсонщины и Крыма находятся 13 пострадавших при ударе ВСУ по селу Хорлы
11:01 01.01.2026 (обновлено: 11:07 01.01.2026)