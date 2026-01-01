Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. После 10-летнего перерыва в Крым в новогоднюю ночь пришел обильных снегопад. Настоящее новогоднее настроение, белое убранство улиц и нарядная праздничная иллюминация. Синоптики предупреждают, что уже скоро Крым ждет очередное потепление. Но 31 декабря и 1 января, новогодняя ночь в этом году - со снегом. Кроме нарядной красоты снег принес и много работы коммунальным службам. С раннего утра они принялись за уборку улиц.
Как выглядел Симферополь утром первого дня года, пока вы спали - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
1 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
2 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
3 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
4 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
5 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
6 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
7 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
8 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
9 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
10 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
11 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
12 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
13 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
14 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
15 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
16 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
17 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
18 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
19 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 19
Утро Нового года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев