Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым

Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым

После 10-летнего перерыва в Крым в новогоднюю ночь пришел обильных снегопад. Настоящее новогоднее настроение, белое убранство улиц и нарядная праздничная...

2026-01-01T12:27

2026-01-01T12:27

2026-01-01T12:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. После 10-летнего перерыва в Крым в новогоднюю ночь пришел обильных снегопад. Настоящее новогоднее настроение, белое убранство улиц и нарядная праздничная иллюминация. Синоптики предупреждают, что уже скоро Крым ждет очередное потепление. Но 31 декабря и 1 января, новогодняя ночь в этом году - со снегом. Кроме нарядной красоты снег принес и много работы коммунальным службам. С раннего утра они принялись за уборку улиц. Как выглядел Симферополь утром первого дня года, пока вы спали - в фотоленте РИА Новости Крым.

