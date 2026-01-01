Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
Боевики ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области – погибли более 20 человек. Российские спецслужбы извлекли файл с... РИА Новости Крым, 01.01.2026
главное за день
новости
крым
в мире
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области – погибли более 20 человек. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ. Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 беспилотников ВСУ. Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.СК возбудил уголовное дело о теракте.13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В Крым на данный момент доставлены пятеро взрослых и пятеро детей, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Новые подробности атаки на резиденцию президента РФРоссийские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из беспилотников, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам.Сбитые над Крымом и Азовским морем беспилотникиНад Крымом и Азовским морем за новогоднюю ночь сбили 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.Пожар в баре на швейцарском курортеВ результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали.Люди были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, когда начался пожар.Посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо сообщил, что инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся.По данным СМИ, большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние.
Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день

Удар ВСУ по Херсонщине и подробности атаки на резиденцию Путина – главное за день

21:34 01.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПожар в кафе после атаки дронов на село Хорлы
Пожар в кафе после атаки дронов на село Хорлы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области – погибли более 20 человек. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ. Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 беспилотников ВСУ. Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В Крым на данный момент доставлены пятеро взрослых и пятеро детей, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
16:22
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине

Новые подробности атаки на резиденцию президента РФ

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из беспилотников, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.
Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам.
Электросети
13:55
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС

Сбитые над Крымом и Азовским морем беспилотники

Над Крымом и Азовским морем за новогоднюю ночь сбили 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
15:45
Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область

Пожар в баре на швейцарском курорте

В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали.
Люди были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, когда начался пожар.
Посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо сообщил, что инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся.
По данным СМИ, большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
16:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
