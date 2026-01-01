https://crimea.ria.ru/20260101/udar-vsu-po-khersonschine-i-ataka-na-rezidentsiyu-putina-glavnoe-za-den-1152142270.html

Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день

Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день

Боевики ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области – погибли более 20 человек. Российские спецслужбы извлекли файл с... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T21:34

2026-01-01T21:34

2026-01-01T21:34

главное за день

новости

крым

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152142159_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5bbb7f8df1a38879a8c60d0716afb198.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области – погибли более 20 человек. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ. Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 беспилотников ВСУ. Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.СК возбудил уголовное дело о теракте.13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В Крым на данный момент доставлены пятеро взрослых и пятеро детей, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Новые подробности атаки на резиденцию президента РФРоссийские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из беспилотников, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам.Сбитые над Крымом и Азовским морем беспилотникиНад Крымом и Азовским морем за новогоднюю ночь сбили 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.Пожар в баре на швейцарском курортеВ результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали.Люди были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, когда начался пожар.Посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо сообщил, что инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся.По данным СМИ, большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние.

https://crimea.ria.ru/20260101/rebenok-pogib-pri-udare-drona-vsu-po-mashine-na-khersonschine-1152142493.html

https://crimea.ria.ru/20260101/na-kubani-84-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-i-tepla--vveden-rezhim-chs-1152139534.html

https://crimea.ria.ru/20260101/medvedev-prizval-k-besposchadnomu-vozmezdiyu-za-ataku-na-khersonskuyu-oblast-1152141824.html

https://crimea.ria.ru/20260101/v-god-ognennoy-loshadi-my-perezapustim-teatr-zhizni--astrolog-1151728820.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество