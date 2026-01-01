Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно
Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно
Украинские боевики в ночь на 1 января нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, где мирные жители... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на 1 января нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 24 человека, более 50 пострадали. В больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 раненых. О циничной атаке ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. По его информации три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя погибли, многие сгорели заживо. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "террористический акт". Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.Советник главы РК Ольга Курлаева сообщила, что в крымские больницы уже поступают раненые. Среди пострадавших есть женщины. Состояние оценивают крымские врачи.Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на 1 января нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 24 человека, более 50 пострадали. В больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 раненых.
О циничной атаке ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. По его информации три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов.
По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя погибли, многие сгорели заживо. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "террористический акт". Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.
Советник главы РК Ольга Курлаева сообщила, что в крымские больницы уже поступают раненые. Среди пострадавших есть женщины. Состояние оценивают крымские врачи.
Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
