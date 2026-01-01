https://crimea.ria.ru/20260101/udar-po-kafe-v-khorlakh-v-krym-dostavili-pyaterykh-ranennykh-pri-atake-detey-1152144691.html

Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей

Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей

В Крым на данный момент доставлены пятеро взрослых и пятеро детей, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом... РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крым на данный момент доставлены пятеро взрослых и пятеро детей, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Он уточнил, что пострадавшие дети находятся в Республиканской детской клинической больнице, один из них – в тяжелом состоянии.Трое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи N6, одна пациентка в Республиканской клинической больнице имени Семашко и еще одна в Джанкойской ЦРБ, также рассказал глава ведомства.И проинформировал, что среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Как уточнил министр, одна из доставленных пострадавших беременна.У всех пострадавших – минно-взрывные травмы, комбинированные политравмы. По результатам проведенных консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации, добавил руководитель ведомства. И отметил, что медицинские организации Крыма готовы принимать других пострадавших в результате произошедшей атаки.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

