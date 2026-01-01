Святой богатырь земли Русской – кто такой Илья Муромец на самом деле

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Силач по прозванию Чоботок, инок Киево-Печерского монастыря, он же – святой покровитель Российских ракетных войск стратегического назначения и знаменитый былинный герой. В народном календаре 1 января считается днем памяти богатыря Ильи Муромца. Над разрешением загадок, связанных с его именем, уже несколько столетий бьются ученые разных специальностей, но тайны все же остаются... Кто же такой Илья Муромец на самом деле – самые интересные версии – в материале РИА Новости Крым.Кто такой Илья МуромецXII век. Село Карачарово близ Мурома во Владимирской области. Крестьянский сын – известный в округе силач – отбивается от напавших половцев одним сапогом. СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Силач по прозванию Чоботок, инок Киево-Печерского монастыря, он же – святой покровитель Российских ракетных войск стратегического назначения и знаменитый былинный герой. В народном календаре 1 января считается днем памяти богатыря Ильи Муромца. Над разрешением загадок, связанных с его именем, уже несколько столетий бьются ученые разных специальностей, но тайны все же остаются... Кто же такой Илья Муромец на самом деле – самые интересные версии – в материале РИА Новости Крым.
Кто такой Илья Муромец
XII век. Село Карачарово близ Мурома во Владимирской области. Крестьянский сын – известный в округе силач – отбивается от напавших половцев одним сапогом. Так появляется прозвище Чоботок (сапожок – ред.).
Дальше Чоботок совершит великое множество подвигов, после ранения в грудь пострижется в монахи в Киево-Печерской лавре под именем Илии Печерского, а в 1643 году будет причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец.
Да, главным прототипом былинного героя является Святой Русской православной церкви, живший во время княжения Владимира Мономаха.
Но есть и другие версии. По одной из них – богатырь Илья Сокол по прозвищу Муромец родился в селе Ильинском в тридцати километрах от Ростова Великого, и был он богат и знатен. По другой – "Муромец" и вовсе происходит от слова "мур" – "стена", что могло быть профессиональным прозвищем – "каменщик". Есть и те, кто в своих исследованиях опирается на легенду о первых 33 годах жизни, проведенных богатырем на печи-муромке...
Репродукция картины русского художника Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) "Три богатыря". Оригинал находится в Государственной Третьяковской галерее.
С печки – на ратные подвиги
Тому, как Муромец получает богатырскую силу, посвящен целый цикл былин и современных интерпретированных сказок.
"Сидит Илья недвижимо. Ноги у него как плети… Так и просидел на печи сиднем целых тридцать лет и три года — себе на печаль, родителям на горе"...
Если верить былинам, дальше в его дом придут святые старцы в образе нищих странников, попросят подать им воды, Илья чудесным образом встанет, обретет богатырскую силу, а потом победит и Соловья-Разбойника, и Идолище, и царя-Калина – в общем, освободит землю русскую от врагов.
Если былинам не верить, то можно – фактам: в 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого Илии Печерского и обнаружила дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесенном в юности параличе конечностей.
Илько Муровец
Чудотворные мощи преподобного, которые в 1988-м подверглись экспертизе, до сих пор пребывают нетленными в Ближних или Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры в Киеве. И пока киевский режим воюет с Украинской православной церковью и выселяет монахов лавры, украинские "ученые" и "общественники" громко отвлекают внимание "компетентными заявлениями": "Русские "украли" "украинских" былинных богатырей!"
Вот, например, Илько Муровец – ясное дело, "парубок моторный, и хлопец хоть куда казак". Так, например, считает бывший украинский нардеп, экс-замминистра украинского МВД Антон Геращенко. Главный аргумент – еще одна версия о происхождении былинного героя, по которой его родина – поселок Муровск в современной Черниговской области. В декабре 2025-го "украинство" Муромца решила "закрепить" еще и непризнанная "церковь" Украины (ПЦУ). Его изображение с казацкими усами, трезубом и шевроном шведской неонацистской организации представили на "иконе", которую, по данным Союза православных журналистов, принесли в ранее захваченную Киево-Печерскую лавру.
Что ж, по версии все того же Геращенко, Колобка тоже "украли русские" и истинное имя ему Круглобок. И даже Чебурашка на самом деле всего лишь жалкая тень… (никогда не догадаетесь кого)… украинского чеберяйчика, который встречается "даже в романе Павла Загребельного "Евпраксия".
"Русские былины с точки зрения своей принадлежности делятся фольклористами на два цикла: Новгородский и Киевский. Первые посвящены купцам и относятся ко времени, когда стольным градом был Новгород, вторые – о богатырях – возникли позже, когда русский князь Олег перенес столицу в Киев. В любом случае Украины не было, а была одна страна – Русь. По этой причине совершенно не важно, кто и где родился – в летописях русские богатыри прямо называют своей родиной Русь и говорят о том, что сражаются за русскую землю", – комментировал тему РИА Новости Крым филолог Крымского федерального университета Сергей Минчик.
Скульптурный портрет Ильи Муромца, выполненный экспертом высшей категории, врачом, специалистом в области судебной медицины и восстановления внешнего облика человека по костным останкам Сергеем Никитиным. Портрет выполнен по останкам, хранящимся в Киево-Печерской лавре.
Рака с частицей мощей и скульптурным образом преподобного Илии Муромца - легендарного богатыря, который родился в селе Карачарове под Муромом, находится в соборе Преображения Господня Спасо-Преображенского мужского монастыря города Мурома.
Крестный ход с иконой Ильи Муромца и частицей его нетленных мощей, организованный ярославским байк-клубом "Черные Медведи". Возглавил процессию первый в России православный священник-байкер, настоятель Яковлевского храма г. Ярославля отец Георгий Лапшин (на снимке). В местной епархии он курирует работу с молодежью.
- Рост богатыря составлял 177 см (на голову выше человека среднего роста его времени) возраст на момент смерти – 40-55 лет, причина смерти – обширная рана в области сердца (по данным все той же экспертизы от 1988 года).
- Небольшая часть мощей святого – кисть левой руки – хранится на родине Ильи Муромца, в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Мурома. Считается, что молитвенное поклонение мощам святого помогает исцелять болезни позвоночника и параличи.
- Преподобный Илия Муромец считается покровителем войск РВСН, Дальней авиации и пограничников. В 1998 году на территории Главного штаба Ракетных войск в Подмосковье был построен и освящен храм в его честь.
- Летом 2021 года Московский монетный двор отчеканил медаль "Илия Муромец", на которой изображен былинный богатырь и святой.
- На самом деле никаких документальных подтверждений, что киево-печерский Илья Муромец — тот самый богатырь, о котором идет речь в старинных былинах, не существует.
