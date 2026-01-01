https://crimea.ria.ru/20260101/snezhinka-zvezda-pogranichnik-kakie-elochnye-igrushki-segodnya-unikalny-1151883944.html

Снежинка, звезда, пограничник: какие елочные игрушки сегодня уникальны

"Один из авторов принес в Комитет игрушки новый набор елочных украшений. Набор неплохой, дает близкие и современные образы: Днепрогэс, светофор, ветряк, нефтяной фонтан…" — так описывали достойные елочные украшения в сборнике "Елка" 1937 года."Золотая эпоха" елочных игрушек началась где-то с 1935 года, когда официально была реабилитирована елка. Не то, чтобы до этого их не изготавливали.До революции продавали заграничные стеклянные шары, которые могли купить лишь очень состоятельные люди. Небольшие мастерские делали игрушки из картона, а также пропитанной клеем ваты. Покрашенные и обсыпанные блестками фигурки людей, животных выглядели очень красиво. Мастерили их небольшие артели: ватные игрушки можно было изготовить только вручную.Со временем советская промышленность освоила стеклянные елочные украшения, но долгое время раскрашивали их вручную. А в начале 70-х началось массовое автоматическое производство елочных украшений. И они в чем-то утратили свое очарование.Сегодня советские елочные игрушки 1930-60-х годов — предмет коллекционирования. Их ищут, меняют, покупают за бешеные, по меркам обычного человека, деньги. Ватным и стеклянным советским игрушкам посвящены каталоги. Самые редкие игрушки, существующие в единственном экземпляре, в буквальном смысле слова бесценны. Поскольку не продаются.Таинственная Баба МорозихаЕсли у Деда Мороза есть внучка Снегурочка, то кто у него жена, сын или дочка? Этим вопросом дети уже не одно десятилетие мучают родителей.В 30-х годах идея равноправия мужчин и женщин активно внедрялась в умы советских граждан. Возможно, и выпуск Бабы Морозихи символизировал равенство полов. В каталогах елочных игрушек она не значится. Коллекционеры, с которыми консультировалась Анна, другую такую фигурку тоже не встречали.Самые стойкиеВ коллекции Анны есть много ватных фигурок, среди которых – лыжник, клоун, ненцы. До войны тема Севера и северных народов была популярна в стране, и изготовители игрушек тоже не остались в стороне. Нижняя граница их стоимости — от 1,5 тыс. за фигурку. Обычно же ватные игрушки продают по 3-5 тыс. рублей за штуку. Но бывают и редкие, стоимостью в 40-50 тысяч рублей.Но эти игрушки ценны другим. Они из Ленинграда. Пережили вместе со своими хозяевами блокаду. Их даже в то время доставали, чтобы украсить еловую ветку или подобие елки. Возможно, кому-то в 1941-1943 гг. это даже спасло жизнь, подарив праздник…И, кстати, в блокадном Ленинграде выпускали из отходов производства елочные игрушки: солдатики и танки. А на местном электроприборном заводе, который изготавливал лампочки и химическую посуду, делали уменьшенные копии пробирок и колб: тоже игрушки для елки.А в Москве с завода "Москабель" выходили игрушки, сплетенные из остатков проволоки: радиомачты, стрекозы, звездочки.СправкаИгрушечные моды ХХ века- 30-е: лыжники, полярники, дирижабли, паровозы, рабочие, клоуны, самолеты, парашюты, звезды, серп и молот, снеговики, "укутыши" (фигурки детей, закутанных в теплые платки), фрукты, овощи, птицы, животные.- 40-е: шишки, сосульки, снежинки, картонные фигурки животных, бусы.- 50-е: герои сказок, часы, кукуруза, снопы, овощи, фрукты, посуда, стеклянные фигурки животных.- 60-е: космонавты, водолазы, спутники, ракеты, Деды Морозы, Снегурочки, елки, шары.Каменный цветокВ 50-е годы начался выпуск елочных игрушек по мотивам сказок. Причем выпускали и серии, которые продавались одним набором, и отдельные фигурки. В наборы порой входили не только сами сказочные персонажи, но, например, их дома, какие-то предметы.Вышло как минимум два набора "Хозяйки Медной горы" по мотивам сказки Бажова. В одном — сама повелительница каменных недр, мастер Данила и каменный цветок. Другой побогаче: кроме перечисленного – фигурка невесты Данилы, Кати и ящерка на камне. А вот Хозяек без набора было выпущено куда больше и в разных вариантах. Сегодня продавцы просят за редкие экземпляры от 5 до 20-23 тыс. руб. Каменный цветок предлагают за 10-12 тыс. руб.КстатиСамым дорогим набором советских игрушек считается "Чиполлино" в самом полном наборе из 14 фигурок. Коллекционеры покупают такие за 400 и даже 500 тысяч рублей. Отдельные фигурки из набора тоже продают, самые редкие — собака Держи-Хватай и Лук-Порей. За них просят от 50 тысяч рублей.Исключительно редким считается набор "Советские вожди", выпущенный в стекле в 1937 году, с портретами Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса.Сначала сходите в зоопарк!Картонные елочные игрушки выпускать стали в 40-х годах. Они были недорогими, но всегда с тщательно проработанными деталями. Артель или предприятие, решив начать выпускать игрушку, предварительно обязывали представить эскиз в специальную комиссию. Там могли придраться к деталям. В каталоге елочных игрушек упоминается, что художника, нарисовавшего павлина, отправили… в зоопарк, чтобы он понаблюдал за позой птицы.Знаменитый пограничник Никита Карацупа, проводник служебных собак, был героем, известным всей стране. Его именем называли школы и пионерские дружины. За 20 лет службы в погранвойсках задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов. Елочная картонная игрушка "Карацупа с собакой Ингусом" 1936 года была очень редкой.Снежинка с лицом ребенкаОднажды, вспоминает Анна, она увидела объявление: женщина из Евпатории продавала набор советских миниатюрных игрушек. Такие вошли в моду вместе с малогабаритными "хрущевками". Украшать они должны были маленькие елочки, которые устанавливали на столах. Но заинтересовали не "миниатюры". Их владелица обещала покупателю подарить… снежинку."Эта снежинка была интереснее всего, — вспоминает Анна. — Изготавливались они до революции, потом в 1930-50-е годы. Причем попадались советские, и немецкие. Различить их можно так: детские головки на немецких со светлыми волосами, а сами снежинки восьмиконечные как лучи Вифлеемской звезды. Советские были семиконечными, головки детей с темными волосами. Дореволюционные же снежинки были украшены толченым стеклом и имели форму ангельских крыльев".Хозяйка снежинки украшение после долгих уговоров продала. Но не перестала удивляться, что за "пустяковиной" девушка лично приехала в другой город.Наталья ДремоваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

