Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
Сотрудники МЧС Севастополя в новогоднюю ночь совершили шесть боевых выездов, в том числе потушили три пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Севастополя в новогоднюю ночь совершили шесть боевых выездов, в том числе потушили три пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.С 21:00 до 9:00 сотрудники МЧС России по Севастополю совершили шесть боевых выездов. В этот период потушили три возгорания", - говорится в сообщении.В частности, были ликвидированы пожары в заброшенном строении на Маршала Крылова (площадь пять квадратных метров), в мусорном контейнере в Инкермане, а также в легковом автомобиле в районе садоводческого товарищества "Рыбак 7".ДТП, требующих привлечения сотрудников МЧС, не случилось. Происшествий в горах и на воде также не зафиксировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
