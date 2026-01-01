Рейтинг@Mail.ru
Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
Сотрудники МЧС Севастополя в новогоднюю ночь совершили шесть боевых выездов, в том числе потушили три пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Севастополя в новогоднюю ночь совершили шесть боевых выездов, в том числе потушили три пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.С 21:00 до 9:00 сотрудники МЧС России по Севастополю совершили шесть боевых выездов. В этот период потушили три возгорания", - говорится в сообщении.В частности, были ликвидированы пожары в заброшенном строении на Маршала Крылова (площадь пять квадратных метров), в мусорном контейнере в Инкермане, а также в легковом автомобиле в районе садоводческого товарищества "Рыбак 7".ДТП, требующих привлечения сотрудников МЧС, не случилось. Происшествий в горах и на воде также не зафиксировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, новости севастополя, крым, новости крыма, пожар, мчс севастополя, происшествия, новый год
Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе

В Севастополе сотрудники МЧС совершили шесть боевых выездов в новогоднюю ночь

13:20 01.01.2026
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Севастополя в новогоднюю ночь совершили шесть боевых выездов, в том числе потушили три пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
С 21:00 до 9:00 сотрудники МЧС России по Севастополю совершили шесть боевых выездов. В этот период потушили три возгорания", - говорится в сообщении.
В частности, были ликвидированы пожары в заброшенном строении на Маршала Крылова (площадь пять квадратных метров), в мусорном контейнере в Инкермане, а также в легковом автомобиле в районе садоводческого товарищества "Рыбак 7".
ДТП, требующих привлечения сотрудников МЧС, не случилось. Происшествий в горах и на воде также не зафиксировано.
ДТП, требующих привлечения сотрудников МЧС, не случилось. Происшествий в горах и на воде также не зафиксировано.
 
