С Новым годом!
РИА Новости Крым, 01.01.2026
Дорогие друзья!Коллектив РИА Новости Крым поздравляет вас с наступающим 2026 годом! Пусть грядущий год войдет в ваш дом с миром, добром и любовью, оправдает все ваши ожидания. Пусть он принесет в вашу жизнь много радости, успехов и новых достижений, будет наполнен светлыми и счастливыми моментами. От всего сердца желаем вам здоровья, успехов и новых открытий!
