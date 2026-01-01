https://crimea.ria.ru/20260101/russkie-gorki-pogody-meteoprognoz-na-pervuyu-nedelyu-yanvarya-v-krymu-1152104674.html
Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Морозы и снег, подарившие крымчанам и гостям полуострова настоящую зимнюю сказку и новогоднее настроение, начнут отступать с первых дней нового года. Какой будет первая неделя января, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Второго числа, по информации синоптика, ночью -3…-8, днем 0…+5 градусов, небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии.4 января, обозначил Тишковец, тепло выйдет на пик, когда в сумерках будет +4…+9 градусов, а в дневные часы +6…+11. При таком тепловом процессе и такой адвекции тепла в Симферополе снежный покров растает, хотя в горах еще будет держаться."Вот такие русские горки - то вверх, то вниз. Но тем не менее большая часть русской равнины, и юг нашей страны здесь не исключение, к Новому году подойдут и со снегом, и с морозами, то есть такой нормальной русской зимой. В последние десятилетия, я, честно говоря, не припомню, чтобы Новый год был таким морозным и снежным, обычно это - слякоть, оттепели, какие-то ледяные дожди и гололедица на дорогах", - констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым.
Морозы и снег, подарившие крымчанам и гостям полуострова настоящую зимнюю сказку и новогоднее настроение, начнут отступать с первых дней нового года. Какой будет первая неделя января, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодная погода продержится до 1 числа включительно, после чего воздушные потоки начнут разворачиваться на юго-западные направления, скажется влияние передней части очередного атлантического циклона, соответственно, холод начнет отступать," - отметил он.
Второго числа, по информации синоптика, ночью -3…-8, днем 0…+5 градусов, небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии.
"К следующим выходным, в субботу 3 числа – ночью 0…+5, днем +3…+8 без существенных осадков", - добавил он.
4 января, обозначил Тишковец, тепло выйдет на пик, когда в сумерках будет +4…+9 градусов, а в дневные часы +6…+11. При таком тепловом процессе и такой адвекции тепла в Симферополе снежный покров растает, хотя в горах еще будет держаться.
"Вот такие русские горки - то вверх, то вниз. Но тем не менее большая часть русской равнины, и юг нашей страны здесь не исключение, к Новому году подойдут и со снегом, и с морозами, то есть такой нормальной русской зимой. В последние десятилетия, я, честно говоря, не припомню, чтобы Новый год был таким морозным и снежным, обычно это - слякоть, оттепели, какие-то ледяные дожди и гололедица на дорогах", - констатировал он.
