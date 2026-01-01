https://crimea.ria.ru/20260101/russkie-gorki-pogody-meteoprognoz-na-pervuyu-nedelyu-yanvarya-v-krymu-1152104674.html

Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму

Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму

Морозы и снег, подарившие крымчанам и гостям полуострова настоящую зимнюю сказку и новогоднее настроение, начнут отступать с первых дней нового года. Какой... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T19:19

2026-01-01T19:19

2026-01-01T19:19

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81fbdef758f3b6e8cf651860083ad8cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Морозы и снег, подарившие крымчанам и гостям полуострова настоящую зимнюю сказку и новогоднее настроение, начнут отступать с первых дней нового года. Какой будет первая неделя января, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Второго числа, по информации синоптика, ночью -3…-8, днем 0…+5 градусов, небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии.4 января, обозначил Тишковец, тепло выйдет на пик, когда в сумерках будет +4…+9 градусов, а в дневные часы +6…+11. При таком тепловом процессе и такой адвекции тепла в Симферополе снежный покров растает, хотя в горах еще будет держаться."Вот такие русские горки - то вверх, то вниз. Но тем не менее большая часть русской равнины, и юг нашей страны здесь не исключение, к Новому году подойдут и со снегом, и с морозами, то есть такой нормальной русской зимой. В последние десятилетия, я, честно говоря, не припомню, чтобы Новый год был таким морозным и снежным, обычно это - слякоть, оттепели, какие-то ледяные дожди и гололедица на дорогах", - констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма