https://crimea.ria.ru/20260101/rossiya-prizyvaet-osudit-ataku-vsu-na-kafe-v-khersonskoy-oblasti-1152145002.html
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T18:31
2026-01-01T18:31
2026-01-01T18:31
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства.Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева, указали в МИД."Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20260101/zakharova-sravnila-udar-vsu-po-khersonschine-s-sozhzheniem-zhiteley-khatyni-1152136696.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b0cdc70ce2bf6d2bc8cf19eac68c713a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в селе Хорлы в Херсонской области