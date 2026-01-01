Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
Военному атташе США передана расшифровка с атаковавшего резиденцию Путина беспилотника ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого украинского беспилотника, пытавшегося атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
На опубликованном ведомством видео начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков передает представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве контроллер со сбитого БПЛА.
По словам Костюкова, в некоторых сбитых в Нижегородской области украинских беспилотников хорошо сохранились навигационные системы, которые являются технически исправными.
"Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области". – сказал начальник главного управления Генштаба.
Он выразил уверенность, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
1 января Минобороны РФ сообщило, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию российского лидера, и расшифровали его. Результаты показали, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области.