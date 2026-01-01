Рейтинг@Mail.ru
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/rossiya-peredala-ssha-dannye-s-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-drona-1152146526.html
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого украинского... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T20:33
2026-01-01T20:33
сша
россия
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/63/1118386325_0:302:3105:2048_1920x0_80_0_0_16d7c8380814633f1801d2859530e6ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого украинского беспилотника, пытавшегося атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.На опубликованном ведомством видео начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков передает представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве контроллер со сбитого БПЛА.По словам Костюкова, в некоторых сбитых в Нижегородской области украинских беспилотников хорошо сохранились навигационные системы, которые являются технически исправными. Он выразил уверенность, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.1 января Минобороны РФ сообщило, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию российского лидера, и расшифровали его. Результаты показали, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/iz-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-drona-vsu-izvlechen-fayl-s-zadaniem--1152140643.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/63/1118386325_224:317:2532:2048_1920x0_80_0_0_0e462607aef8802abe4dc0f91e6836d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона

Военному атташе США передана расшифровка с атаковавшего резиденцию Путина беспилотника ВСУ

20:33 01.01.2026
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого украинского беспилотника, пытавшегося атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
На опубликованном ведомством видео начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков передает представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве контроллер со сбитого БПЛА.
По словам Костюкова, в некоторых сбитых в Нижегородской области украинских беспилотников хорошо сохранились навигационные системы, которые являются технически исправными.
"Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области". – сказал начальник главного управления Генштаба.
Он выразил уверенность, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
1 января Минобороны РФ сообщило, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию российского лидера, и расшифровали его. Результаты показали, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
15:02
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
 
СШАРоссияВладимир Путин (политик)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
21:34Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
20:54Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
20:42Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет
20:38Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
20:33Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
20:23Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
20:04Снежинка, звезда, пограничник: какие елочные игрушки сегодня уникальны
19:24Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
19:19Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
18:42Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ
18:31Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
18:28Святой богатырь земли Русской – кто такой Илья Муромец на самом деле
18:16Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке
17:40Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
17:02Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
16:47В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог
16:2523 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
16:22Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
16:0115 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани
Лента новостейМолния