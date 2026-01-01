https://crimea.ria.ru/20260101/rossiya-peredala-ssha-dannye-s-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-drona-1152146526.html

Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона

2026-01-01T20:33

сша

россия

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого украинского беспилотника, пытавшегося атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.На опубликованном ведомством видео начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков передает представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве контроллер со сбитого БПЛА.По словам Костюкова, в некоторых сбитых в Нижегородской области украинских беспилотников хорошо сохранились навигационные системы, которые являются технически исправными. Он выразил уверенность, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.1 января Минобороны РФ сообщило, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию российского лидера, и расшифровали его. Результаты показали, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

россия

2026

Новости

