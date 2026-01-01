https://crimea.ria.ru/20260101/rebenok-postradal-v-rostove-iz-za-popavshey-v-fortochku-pirotekhniki-1152144206.html
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T17:02
2026-01-01T17:02
2026-01-01T17:02
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251227/salyut-i-feyerverki-v-krymu---chto-zaprescheno-i-kakoy-shtraf-1152027928.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.
"В Первомайском районе в результате попадания петарды в открытую форточку травмирован несовершеннолетний. Ребенку была оперативно оказана помощь в травмпункте больницы №20", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что жизнь ребенка вне опасности.
В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.
Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.
На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.