Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники

2026-01-01T17:02

СИМФЕРПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

