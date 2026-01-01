Рейтинг@Mail.ru
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
https://crimea.ria.ru/20260101/rebenok-postradal-v-rostove-iz-za-popavshey-v-fortochku-pirotekhniki-1152144206.html
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.
2026-01-01T17:02
2026-01-01T17:02
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
ростовская область
Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники

17:02 01.01.2026
 
СИМФЕРПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.
"В Первомайском районе в результате попадания петарды в открытую форточку травмирован несовершеннолетний. Ребенку была оперативно оказана помощь в травмпункте больницы №20", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что жизнь ребенка вне опасности.
В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.
Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.
На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
