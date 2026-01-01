Рейтинг@Mail.ru
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260101/rebenok-pogib-pri-udare-drona-vsu-po-mashine-na-khersonschine-1152142493.html
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
В Алешкинском округе Херсонской области боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.01.2026
владимир сальдо
алешки
херсонская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Алешкинском округе Херсонской области боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все находившиеся в салоне машины взрослые получили множественные ранения.Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.СК возбудил уголовное дело о теракте.13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим
алешки
херсонская область
Новости
владимир сальдо, алешки, херсонская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине

Пятилетний ребенок погиб при атаке БПЛА на автомобиль в Херсонской области

16:22 01.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Алешкинском округе Херсонской области боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья - дедушка, бабушка, их взрослая дочь с 5-летним сыном. Ребенок погиб", - написал он в своем Telegram-канале.

Все находившиеся в салоне машины взрослые получили множественные ранения.
Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
