Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
В Алешкинском округе Херсонской области боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Алешкинском округе Херсонской области боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все находившиеся в салоне машины взрослые получили множественные ранения.Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.СК возбудил уголовное дело о теракте.13 пострадавших госпитализированы, в том числе четверых раненых доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Одну пациентку в тяжелом состоянии прооперировали, она находится в Джанкойской ЦРБ в отделении реанимации и ИВЛ. Трех других раненых женщин эвакуировали в Симферополь.В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим
алешки
херсонская область
Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
Пятилетний ребенок погиб при атаке БПЛА на автомобиль в Херсонской области