Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области

Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных...

2026-01-01T20:54

2026-01-01T20:54

2026-01-01T20:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.

2026

Новости

