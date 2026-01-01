https://crimea.ria.ru/20260101/putin-zaslushal-doklad-saldo-o-situatsii-posle-udara-po-khersonskoy-oblasti-1152146901.html
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
2026-01-01T20:54
2026-01-01T20:54
2026-01-01T20:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
20:54 01.01.2026 (обновлено: 20:57 01.01.2026)