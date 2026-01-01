Рейтинг@Mail.ru
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/putin-zaslushal-doklad-saldo-o-situatsii-posle-udara-po-khersonskoy-oblasti-1152146901.html
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T20:54
2026-01-01T20:57
владимир путин (политик)
владимир сальдо
новости
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111668/38/1116683841_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_f855a0960a528383ee0b7f218f0a0043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20260101/rossiya-prizyvaet-osudit-ataku-vsu-na-kafe-v-khersonskoy-oblasti-1152145002.html
https://crimea.ria.ru/20260101/udar-po-kafe-v-khorlakh-v-krym-dostavili-pyaterykh-ranennykh-pri-atake-detey-1152144691.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111668/38/1116683841_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_a5da7a1748342b4cfba63d1d7471b686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), владимир сальдо, новости, атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ в Херсонской области

20:54 01.01.2026 (обновлено: 20:57 01.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", - сказал пресс-секретарь.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
18:31
Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины
ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев
В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
Реанимация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
19:24
Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
 
Владимир Путин (политик)Владимир СальдоНовостиАтака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
21:34Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
20:54Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
20:42Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет
20:38Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
20:33Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
20:23Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
20:04Снежинка, звезда, пограничник: какие елочные игрушки сегодня уникальны
19:24Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
19:19Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
18:42Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ
18:31Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
18:28Святой богатырь земли Русской – кто такой Илья Муромец на самом деле
18:16Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке
17:40Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
17:02Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
16:47В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог
16:2523 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
16:22Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
16:0115 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани
Лента новостейМолния