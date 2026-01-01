https://crimea.ria.ru/20260101/pozhar-na-kaluzhskom-prompredpriyatii-voznik-posle-ataki-bpla---gubernator-1152144559.html
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T17:40
2026-01-01T17:40
2026-01-01T17:40
калужская область
атаки всу
новости сво
новости
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/udar-vsu-po-gostinitse-i-kafe-v-khersonskoy-oblasti-chto-izvestno-1152129039.html
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, атаки всу, новости сво, новости, владислав шапша
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
Пожар на калужском промышленном предприятии возник после атаки БПЛА - губернатор