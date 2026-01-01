Рейтинг@Mail.ru
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/pozhar-na-kaluzhskom-prompredpriyatii-voznik-posle-ataki-bpla---gubernator-1152144559.html
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T17:40
2026-01-01T17:40
калужская область
атаки всу
новости сво
новости
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/udar-vsu-po-gostinitse-i-kafe-v-khersonskoy-oblasti-chto-izvestno-1152129039.html
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калужская область, атаки всу, новости сво, новости, владислав шапша
Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор

Пожар на калужском промышленном предприятии возник после атаки БПЛА - губернатор

17:40 01.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.
"Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные расчеты и специальные службы", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
10:50
Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно
 
Калужская областьАтаки ВСУНовости СВОНовостиВладислав Шапша
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала