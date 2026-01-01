Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в первый день 2026 года
https://crimea.ria.ru/20260101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-2026-goda-1152116303.html
Погода в Крыму в первый день 2026 года
Погода в Крыму в первый день 2026 года - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Погода в Крыму в первый день 2026 года
В четверг, 1 января по-прежнему на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 01.01.2026
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В четверг, 1 января по-прежнему на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -1...-3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью температура воздуха составит от -3 до -1, днем от 0 до +2 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
Погода в Крыму в первый день 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В четверг, 1 января по-прежнему на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами усилится до 15-20 м/с. Ночью будет по-зимнему холодно -5…-10, на побережье 0…-4 днем около 0", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -1...-3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью температура воздуха составит от -3 до -1, днем от 0 до +2 градусов.
