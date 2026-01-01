https://crimea.ria.ru/20260101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-2026-goda-1152116303.html

Погода в Крыму в первый день 2026 года

В четверг, 1 января по-прежнему на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В четверг, 1 января по-прежнему на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -1...-3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью температура воздуха составит от -3 до -1, днем от 0 до +2 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

