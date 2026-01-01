https://crimea.ria.ru/20260101/opublikovan-spisok-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-khorly-khersonskoy-oblasti-1152147263.html

Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области

2026-01-01T22:31

2026-01-01T22:31

2026-01-01T22:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Список размещен на сайте администрации региона."На данный момент, установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.В списке значатся имена трех мужчин, трех женщин, а также 17-летней девушки%1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р.2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р.3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р.4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р.5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. 6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р.7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут также опубликованы на сайте администрации губернатора и правительства Херсонской области. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы, добавили в бюро.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

