https://crimea.ria.ru/20260101/olive-i-seledku-pod-shuboy-luchshe-otlozhit-na-obed--vrach-1133940579.html

Оливье и селедку под шубой лучше отложить на обед – врач

Оливье и селедку под шубой лучше отложить на обед – врач - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Оливье и селедку под шубой лучше отложить на обед – врач

Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T10:30

2026-01-01T10:30

2026-01-01T08:59

новый год

совет эксперта

здоровье

питание

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/09/1119034828_0:121:1281:841_1920x0_80_0_0_c7467410e5c744bbfae567d65169f93c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует также и "опохмеляться", так как это поспособствует выводу воды и электролитов из организма, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.По его словам, с доеданием новогодних салатов нужно быть осторожнее, так как они могут испортиться и привести к отравлениям и расстройствам пищеварения. Начать день лучше с более легкой пищи, например, с каш, омлетов, творога, бульонов, овощных салатов, ягод, фруктов, орехов.Врач отметил, что после употребления алкоголя происходит обезвоживание, поэтому возникает желание съесть соленое, которое задерживает воду, что-то сильно углеводное, жирное, чтобы восполнить энергию.При этом собеседник агентства добавил, что пить нужно воду, травяные чаи, морсы, отвары, но не кофе, так как он способствует выводу жидкости из организма.Как подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин, "опохмеление" может быть чреватым для здоровья.Нарколог добавил, что прием лекарственных средств в постинтоксикационный период должен сопровождаться индивидуальными рекомендациями врача, не следует заниматься самолечением.

https://crimea.ria.ru

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, совет эксперта, здоровье, питание, алкоголь