Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

2026-01-01T12:31
2026-01-01T12:34
швейцария
новости
происшествия
пожар
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали, сообщает портал Le Nouvelliste.По данным издания, пожар начался после одного или нескольких взрывов. Полиция подтверждает гибель людей, но причина взрыва на данный момент еще не установлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
швейцария
РИА Новости Крым
Новости
швейцария, новости, происшествия, пожар, в мире
12:31 01.01.2026 (обновлено: 12:34 01.01.2026)
 
© © Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
© © Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали, сообщает портал Le Nouvelliste.
"Бар на курорте был охвачен пламенем в ночь с 31 декабря на 1 января. По нашим данным, около сорока человек погибли и не менее 100 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным издания, пожар начался после одного или нескольких взрывов. Полиция подтверждает гибель людей, но причина взрыва на данный момент еще не установлена.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ШвейцарияНовостиПроисшествияПожарВ мире
 
