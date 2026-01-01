https://crimea.ria.ru/20260101/okolo-40-chelovek-pogibli-pri-pozhare-na-gornolyzhnom-kurorte-v-shveytsarii-1152138328.html

Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T12:31

2026-01-01T12:31

2026-01-01T12:34

швейцария

новости

происшествия

пожар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152138411_0:34:585:363_1920x0_80_0_0_cb601946b2bbe17e0f2ce8db9bc7a40f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали, сообщает портал Le Nouvelliste.По данным издания, пожар начался после одного или нескольких взрывов. Полиция подтверждает гибель людей, но причина взрыва на данный момент еще не установлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

швейцария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, новости, происшествия, пожар, в мире