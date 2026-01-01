https://crimea.ria.ru/20260101/okolo-40-chelovek-pogibli-pri-pozhare-na-gornolyzhnom-kurorte-v-shveytsarii-1152138328.html
Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100...
2026-01-01T12:31
2026-01-01T12:31
2026-01-01T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В результате масштабного пожара в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь погибли около 40 человек и порядка 100 пострадали, сообщает портал Le Nouvelliste.По данным издания, пожар начался после одного или нескольких взрывов. Полиция подтверждает гибель людей, но причина взрыва на данный момент еще не установлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:31 01.01.2026 (обновлено: 12:34 01.01.2026)