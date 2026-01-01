https://crimea.ria.ru/20260101/nravstvennoe-urodstvo-matvienko-ob-atake-vsu-na-zhiteley-khersonschiny-1152135947.html

"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины

Цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь, нет оправданий. Об этом заявила РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь, нет оправданий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку."Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>По ее словам, этот акт бездуховности, наряду с гонениями на веру и церковь и поддержкой нацизма, еще раз убеждает в правоте изначально заявленных требований РФ и укрепляет российское общество в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области: что известно ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

